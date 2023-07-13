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Украина
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В Сумской области добровольцы уничтожили вражеский Shahed из стрелкового оружия — ОВА

В Сумской области добровольцы уничтожили вражеский Shahed из стрелкового оружия — ОВА

В Сумской области мобильная группа добровольцев сбила беспилотник типа Shahed из стрелкового оружия.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Указано, что в ночь на 13 июля в Роменском районе участники группы обнаружили вражеский БпЛА.

Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили ударный дрон врага.

— Обломки БпЛА упали на безопасном расстоянии от населенных пунктов в безлюдной местности, — говорится в сообщении.

В Сумской области добровольцы уничтожили вражеский Shahed из стрелкового оружия — ОВА

Сумська ОВА

Ночью 13 июля силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и две крылатые ракеты Калибр.

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Джерело: Сумська ОВА

Война в Украине, Дрони, Сумская область
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