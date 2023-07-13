В Сумской области добровольцы уничтожили вражеский Shahed из стрелкового оружия — ОВА
В Сумской области мобильная группа добровольцев сбила беспилотник типа Shahed из стрелкового оружия.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Указано, что в ночь на 13 июля в Роменском районе участники группы обнаружили вражеский БпЛА.
Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили ударный дрон врага.
— Обломки БпЛА упали на безопасном расстоянии от населенных пунктов в безлюдной местности, — говорится в сообщении.
Ночью 13 июля силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все 20 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и две крылатые ракеты Калибр.
Джерело: Сумська ОВА
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк