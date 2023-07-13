Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В британской разведке рассказали о тактике кадыровцев под Марьинкой

російські окупанти
Фото: Getty Images

Чеченцы, воюющие на стороне РФ, используют против Сил обороны Украины под Марьинкой в Донецкой области автомобили, начиненные взрывчаткой.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что в июне 2023 года появилось несколько сообщений об использовании российскими войсками устаревших бронированных автомобилей, начиненных несколькими тоннами взрывчатки, в качестве самодельных взрывных устройств. Экипаж, вероятнее всего, выпрыгивает из машины после того, как задает ей курс.

Большинство случаев применения оккупантами таких машин были зафиксированы в районе Марьинки, и начались они через несколько дней после того, как чеченские подразделения вошли в этот район.

— Существует реальная возможность того, что чеченские силы являются первопроходцами в этой тактике, — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, чеченцы имеют опыт использования самодельных взрывных устройств еще со времен чеченских войн 1990-х годов. Сообщалось также, что чеченцы, воюющие на стороне Украины, использовали аналогичные машины в январе 2023 года.

— Большинство российских самодельных взрывных устройств почти наверняка взорвались до того, как достигли своей цели из-за комбинации противотанковых мин и огня прямой наводкой, что ставит под вопрос жизнеспособность этого метода. Однако они вызывают очень сильные взрывы, которые все же могут оказать психологическое воздействие на оборонительные силы, — резюмируют в ведомстве.

Ранее заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что РФ накапливает на Лимано-Купянском направлении довольно мощную группировку.

Читайте также
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 13.07.2023
Deepstate map 9 липня 2023

Война в Украине, Вибухівка, Донецкая область, Мар'їнка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Рада разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители воздушного пространства Украины
В британской разведке рассказали о тактике кадыровцев под Марьинкой
Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
В британской разведке рассказали о тактике кадыровцев под Марьинкой
Неудачная шутка или предупреждение: что стоит за словами Уоллеса об Amazon относительно передачи оружия
Бен Воллес
Украина уже получила кассетные боеприпасы от США — Тарнавский
Снаряди, боєприпаси
Войска РФ сбросили фугасную авиабомбу на Змеиный — ОК Юг
В британской разведке рассказали о тактике кадыровцев под Марьинкой
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
В британской разведке рассказали о тактике кадыровцев под Марьинкой
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
В британской разведке рассказали о тактике кадыровцев под Марьинкой
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
В британской разведке рассказали о тактике кадыровцев под Марьинкой
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
В британской разведке рассказали о тактике кадыровцев под Марьинкой
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь