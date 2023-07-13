В британской разведке рассказали о тактике кадыровцев под Марьинкой

Чеченцы, воюющие на стороне РФ, используют против Сил обороны Украины под Марьинкой в Донецкой области автомобили, начиненные взрывчаткой.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Указано, что в июне 2023 года появилось несколько сообщений об использовании российскими войсками устаревших бронированных автомобилей, начиненных несколькими тоннами взрывчатки, в качестве самодельных взрывных устройств. Экипаж, вероятнее всего, выпрыгивает из машины после того, как задает ей курс.

Большинство случаев применения оккупантами таких машин были зафиксированы в районе Марьинки, и начались они через несколько дней после того, как чеченские подразделения вошли в этот район.

— Существует реальная возможность того, что чеченские силы являются первопроходцами в этой тактике, — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, чеченцы имеют опыт использования самодельных взрывных устройств еще со времен чеченских войн 1990-х годов. Сообщалось также, что чеченцы, воюющие на стороне Украины, использовали аналогичные машины в январе 2023 года.

— Большинство российских самодельных взрывных устройств почти наверняка взорвались до того, как достигли своей цели из-за комбинации противотанковых мин и огня прямой наводкой, что ставит под вопрос жизнеспособность этого метода. Однако они вызывают очень сильные взрывы, которые все же могут оказать психологическое воздействие на оборонительные силы, — резюмируют в ведомстве.

Ранее заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что РФ накапливает на Лимано-Купянском направлении довольно мощную группировку.

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