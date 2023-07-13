Украина уже получила кассетные боеприпасы от США — Тарнавский

Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов, но пока не применяла их в войне против российских оккупантов.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в интервью CNN.

— Мы только что получили их (кассетные боеприпасы, — Ред.), мы их еще не использовали, но они могут в корне изменить (ситуацию на поле боя, — Ред.), — сказал он.

По словам командующего, россияне понимают, что получив эти боеприпасы, Украина будет иметь преимущество.

— Враг откажется от той части местности, где есть возможность это использовать, — отметил Тарнавский.

По его словам, решение о том, на каких участках можно применять кассетные снаряды, будет принимать высшее руководство.

Он также отметил, что их использование запрещено в густонаселенных районах, даже если те оккупированы войсками РФ.

— Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень обеспокоены, — добавил он.

Министр обороны США Ллойд Остин в интервью CNN отметил, что украинские военные пообещали применять переданные американцами кассетные боеприпасы там, где они будут нести минимальный риск для гражданского населения.

По словам главы Пентагона, украинская армия обещает применять кассетные боеприпасы “в соответствующих местах” вне населенных пунктов.

— Они будут записывать, где применяли их, и расставлять приоритеты при разминировании. А мы им будем в этом помогать — в тех местах, где они создадут для нас условия, — добавил Остин.

7 июля США объявили о выделении нового пакета помощи на сумму около $800 млн, который будет включать кассетные снаряды калибра 155 мм.

Источник : CNN

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