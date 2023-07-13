Украинка раскритиковала результаты саммита НАТО, Салливан ответил

На саммите НАТО в Вильнюсе было объявлено о военной поддержке Украины, создании Совета Украина-НАТО и отмене ПДЧ — одного из этапов на пути к членству. В то же время Украина так и не получила приглашения стать членом Альянса и не услышала о конкретных временных рамках вступления.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты “хорошими, но не идеальными”. Он также поблагодарил партнеров за “практическую и беспрецедентную поддержку”.

На второй день саммита в ходе открытого форума к советнику по вопросам национальной безопасности США Джейку Салливану обратилась Дарья Каленюк, исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции.

В своем вопросе она вспомнила о своем сыне, который вынужден спать в коридоре из-за атак РФ.

— Джейк, посоветуйте мне, что я должна сказать своему сыну, что президент Байден не пригласил Украину в НАТО, потому что он боится России, боится, что Россия проиграет, а Украина победит? Или, возможно, есть закулисные переговоры с Кремлем, чтобы достичь нового соглашения Минск-3? Должна ли я готовить своего сына быть солдатом в войне против России через 7 лет, когда он станет совершеннолетним?”, — спросила она.

Джейк Салливан ответил, что США и весь мир “в восторге от храбрости и отваги каждого гражданина Украины, который противостоит жестокой войне России”. Он также отверг обвинения в скрытых договоренностях с Кремлем.

— Кое-что из того, что вы сказали в своих замечаниях о мотивах, я считаю, было абсолютно необоснованным и неоправданным. Президент сказал просто, что он не готов сейчас видеть Украину в НАТО, потому что это означало бы, что Соединенные Штаты и Альянс сейчас будут в состоянии войны с Россией, — сказал Салливан.

Советник Байдена также подчеркнул, что “американский народ, который солидарен со смелым украинским народом и готов давать больше, действительно заслуживает определенного уровня благодарности со стороны нашего правительства и от остального мира, так же как и другие союзники”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе убрал все споры относительно будущего членства Украины в НАТО.

Источник : Голос Америки

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