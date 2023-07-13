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Илья Нежигай, редактор ленты

По итогам саммита НАТО Украина получит поддержку на €1,5 млрд — Резников

Олексій Резніков
Фото: УНИАН

Украина получит более €1,5 млрд помощи для оборонных потребностей от западных партнеров.

Об этом в четверг, 13 июля, на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

В целом, украинский министр назвал саммит НАТО в Вильнюсе очень продуктивным для Украины.

— Ракеты большой дальности SCALP, танки Leopard, дополнительные Patriots, обучение пилотов F-16 — это лишь некоторые из вещей, о которых можно заявить публично, — написал  он.

При этом Алексей Резников заявил, что суммарно Украина получит семь пакетов военной помощи.

Самым крупным пакетом оборонной поддержки стала помощь от официального Берлина.

— Германия: новый пакет помощи на сумму €700 млн включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 5 тыс. дымовых снарядов, — сообщил министр.

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саміт НАТО

Резников выделил и Австралию, которая предоставит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также Францию, которая поставит инженерное оборудование для разминирования территорий и ракеты SCALP, являющиеся полным аналогом британских Storm Shadow.

От Норвегии украинские военные получат 1 тыс. микродронов Black Hornet, пакет поддержки, включающий NASAMS (2 дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части), а также увеличение размера бюджета военной помощи Украине с $240 млн до $930 млн.

— Есть договоренности об усилении ПВО и артиллерийского потенциала, — добавил Резников, комментируя помощь Норвегии.

От Великобритании Резников упомянул помощь в виде более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи на $64,7 млн на ремонт техники.

Как заявил глава оборонного ведомства Украины, между официальными Амстердамом и Киевом была достигнута договоренность о начале обучения украинских пилотов в августе. Также Нидерланды усилят возможности противовоздушной обороны и артиллерии Украины.

Также министр обороны отметил Канаду, которая объявила о предоставлении $410 млн нового финансирования и проектов для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности.

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По итогам саммита НАТО Украина получит поддержку на €1,5 млрд — Резников

Австралия, Война в Украине, Великобритания, Канада, Нидерланды, Німеччина, Норвегия, Алексей Резников
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