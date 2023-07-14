Для РФ пришло время расплаты: Череватый о передаче Украине кассетных боеприпасов

Российская армия всегда использовала кассетные боеприпасы, поэтому предоставление Украине таких снарядов — это время расплаты для оккупантов за обстрелы позиций Сил обороны и гражданского населения.

Такое мнение высказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини, отвечая на вопрос ведущего ICTV Вадима Карпьяка о применении россиянами кассетных боеприпасов.

— Для россиян это привычная практика, начиная с войны против Ичкерии, в Сирии, с начала гибридной войны 2014 года и затем полномасштабного вторжения в 2022 году. И сейчас также, — подчеркнул он.

По его словам, оккупанты бьют по нашим позициям и мирным городам кассетными боеприпасами прежде всего из таких реактивных систем залпового огня как Смерч и Ураган.

— Поэтому за все приходит час расплаты. Благодаря нашим партнерам и у нас появится возможность адекватно им отвечать, — отметил спикер.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в интервью CNN подтвердил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла их в войне против российских оккупантов.

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