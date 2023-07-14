Хвастались “военной мощью”: россияне выдали украинскую ракету Нептун за собственную разработку
Российские пропагандисты выдали украинскую ракету Нептун за свою разработку в ролике, который демонстрирует якобы военную мощь России.
На очередной беспрецедентный фейк кремлевских пропагандистов обратили внимание в Belarusian Investigative Center.
Ролик, в котором показана специфическая ракета на якобы вооружении ВКС РФ, выпустил Telegram-канал Медведь. В нем говорилось об ударе X-22/32, которая, как утверждалось, была запущена “от Сум до Запорожья”.
В ролике рассказывается о российской ракете Х-32, но на видео показана не она.
— БРЦ нашел оригинальное видео, которое россияне выдали за свое. На нем — украинская ракета Нептун, которая уничтожила флагман российского черноморского флота — крейсер Москва, — говорится в сообщении.
Кадры из видео, которое использовали россияне, есть в видеоролике на YouTube-канале Милитарный трехлетней давности по испытаниям ракеты Нептун.
Таким образом пропагандисты, пытаясь продемонстрировать военную мощь РФ, выдали украинскую ракету за российскую.
Источник: Belarusian Investigative Center
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