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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Хвастались “военной мощью”: россияне выдали украинскую ракету Нептун за собственную разработку

Нептун
Фото: Минобороны

Российские пропагандисты выдали украинскую ракету Нептун за свою разработку в ролике, который демонстрирует якобы военную мощь России.

На очередной беспрецедентный фейк кремлевских пропагандистов обратили внимание в Belarusian Investigative Center.

Ролик, в котором показана специфическая ракета на якобы вооружении ВКС РФ, выпустил Telegram-канал Медведь. В нем говорилось об ударе X-22/32, которая, как утверждалось, была запущена “от Сум до Запорожья”.

В ролике рассказывается о российской ракете Х-32, но на видео показана не она.

— БРЦ нашел оригинальное видео, которое россияне выдали за свое. На нем — украинская ракета Нептун, которая уничтожила флагман российского черноморского флота — крейсер Москва, — говорится в сообщении.

Кадры из видео, которое использовали россияне, есть в видеоролике на YouTube-канале Милитарный трехлетней давности по испытаниям ракеты Нептун.

Россияне выдали украинскую ракету Нептун за собственную разработку

Фото: Belarusian Investigative Center

Таким образом пропагандисты, пытаясь продемонстрировать военную мощь РФ, выдали украинскую ракету за российскую.

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Источник: Belarusian Investigative Center

Пропаганда Росії, Ракета, Фейк
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