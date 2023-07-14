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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Оккупанты пытаются помешать высадке десанта ВСУ на левом берегу Днепра — Минобороны

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются помешать высадке украинского десанта на левом берегу Днепра. Об этом сообщает Military Media Center.

Отмечается, что именно на этом враг сосредоточил основные усилия в Таврическом операционном районе на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей.

— Чтобы избежать продвижения украинских войск, россияне переместили в оккупированный город Алешки Херсонской области подразделения морской пехоты, — говорится в сообщении.

14 июля спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщал, что россияне на Таврическом направлении начали задействовать собственные резервы, чтобы сдержать натиск украинских ударных подразделений.

Между тем, Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Источник: Military Media Center

Армия России, Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, Херсонская область
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