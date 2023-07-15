Советский способ мышления: Залужный рассказал о внутренних угрозах украинской армии

Нападение Российской Федерации на Украину является внешним проявлением того советского наследия, с которым до 24 февраля 2022 года украинская армия пыталась бороться внутри государства.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины в интервью американской газете Washington Post.

Как пишет издание, за семь месяцев до того, как колонны российских танков пересекли северные, южные и восточные границы Украины, Залужный подумывал о переходе к гражданской жизни.

— Но военное дело — это все, что он когда-либо знал; он родился, когда его отец служил в гарнизоне на севере страны, а затем учился в военной академии. Когда президент Владимир Зеленский позвонил и предложил Залужному высшую должность в Вооруженных силах Украины, Залужный быстро отказался от мысли об отставке, — пишет газета.

Первое, что сделал Залужный после занятия должности главнокомандующего, — отремонтировал свой новый кабинет. Как пишет WP, Залужному всегда неприятно было посещать там предыдущих командиров, поскольку каждая такая встреча напоминала ему о том, что он больше всего презирал в наследии советской армии — “что любой командир, занимавший его должность, фактически был феодалом над своими подчиненными”, — сказал он.

Это именно то, что он хотел изменить в украинской армии.

— Эти стены были пропитаны этим. Когда ты попадаешь сюда, то сразу понимаешь, что ты ошибся, что родился, что пришел сюда по ошибке, — сказал Залужный.

В здании Генерального штаба, построенном в XIX веке, кабинет Залужного теперь стоит отдельно — простой и современный, с большой книжной полкой, где Залужный хранит свою коллекцию, в том числе книгу Управление Китаем, написанную лидером Китая Си Цзиньпинем.

Как пишет WP, изменения в кабинете произошли не ради эстетики, а скорее для того, чтобы место и человек в нем чувствовали себя более доступными. По словам Залужного, вместо того, чтобы управлять железной рукой, он часто просит о помощи — и не только у своего круга генералов. Даже сейчас солдаты на передовой часто могут напрямую обратиться к Залужному через социальные сети, отмечает газета.

Более того, попытки Залужного изменить культуру в армии можно наблюдать и на поле боя. Так, годы тренировок и углубления связей с силами НАТО сделали украинские войска более ловкими, чем российские, а командиры низшего звена на местах часто чувствуют себя уполномоченными принимать решения быстро, а не бегать по каждому вызову вверх по цепи командования, что является советским способом мышления.

— Предположение, что это будет война между большой советской армией и маленькой советской армией, было ошибочным во многих странах. Поэтому нам говорили, что Киев падет за три дня, а Украина — за три недели. Но это уже не советская армия, — сказал министр обороны Алексей Резников.

После того, как Резников узнал, что Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, он прибыл в офис Залужного, где увидел генерала, который стоял над большими картами и отвечал на многочисленные звонки. По словам Резникова, Залужный получал информацию с поля боя, а затем отвечал короткими приказами. При этом Залужный также каждый раз добавлял небольшую похвалу военным, называя своих подчиненных “красавцами” или говоря им “хорошая работа”.

— Это человечность. Человек носит генеральскую форму, но его человечность — это то, что делает его особенным, — говорит Резников.

По словам Залужного, военные все еще требуют строгого порядка и дисциплины. Он может быть строгим и требовательным, но “я не издеваюсь над людьми, не подавляю их, не унижаю”.

При этом, отмечает Washington Post, отход от советского наследия среди украинских военных еще далек от завершения. По словам Залужного, еще много кабинетов должны быть изменены. И еще больше изменений придет с новым поколением — солдат, которых Залужный с гордостью описывает как знающих английский язык и начитанных.

— Жаль, что мы их теряем, — сказал он.

После борьбы с внутренним советским идеологическим врагом он столкнулся с внешним, который восхваляет то самое наследие, которое Залужный хотел искоренить. Но он все еще уважает доктрину своего противника. Он жадно читает все, что когда-либо писал российский генерал Валерий Герасимов, который сейчас возглавляет Генштаб РФ, называя это “очень, очень интересным” и сетуя на то, что он ничего не публиковал в последнее время.

— Это враг — враг, который очень умный. Умный и поэтому коварный. Он все еще силен. Поэтому его надо уважать как такового и искать способы его убить. Потому что это единственный способ победить, — сказал Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ рассказал, что на пути деоккупации Крыма его не остановят сопротивление со стороны отдельных западных партнеров.

Источник : The Washington Post

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