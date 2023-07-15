Это сделает украинскую артиллерию более смертоносной: NYT о передаче кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы, которые США передали Украине, вероятно, не сразу помогут Украине в контрнаступлении, но уменьшат дефицит артиллерийских боеприпасов.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников и военных аналитиков.

— Масштаб эффекта будет скромным. Это сделает украинскую артиллерию немного более смертоносной. Реальное влияние будет ощутимо позже в этом году, когда Украина будет иметь значительно больше боеприпасов, чем это было раньше, — считает старший научный сотрудник Королевского института в Лондоне Джек Уотлинг.

По словам заместителя министра обороны США Колина Каля, кассетные боеприпасы позволят Украине “поддерживать артиллерийскую борьбу в ближайшем будущем”.

На прошлой неделе президент США Джо Байден отметил, что лишение Украины оружия в условиях острой нехватки боеприпасов означало бы оставить ее беззащитной перед Россией. Он сказал, что предоставление кассетных боеприпасов — временный шаг, пока производство обычных артиллерийских боеприпасов не будет увеличено.

NYT пишет, что это решение Байдена даст украинским войскам больше времени, чтобы прозондировать российскую оборону на наличие слабых мест на трех основных линиях атаки — обстреливать российскую артиллерию, которая атакует их наступательные силы, а также прорываться сквозь плотные минные поля, танковые ловушки и другие препятствия.

— Это также позволяет украинской армии делать то, что она умеет лучше всего — выпускать тысячи артиллерийских снарядов в день, чтобы истощить российских защитников, — пишет издание.

Каль и другие высокопоставленные американские политики и военные заявили, что еще слишком рано судить о контрнаступлении и о том, как украинцы будут вести борьбу.

— Это медленнее, чем мы надеялись, но у украинцев осталось много боевой мощи, — сказал Каль.

Он отметил, что основная часть из девяти обученных на Западе бригад еще не привлечена к боевым действиям и содержится в резерве для того, чтобы украинские войска могли прорвать российскую оборону.

— Настоящим испытанием будет то, когда они обнаружат слабые места или создадут слабые места и создадут брешь, как быстро они смогут использовать это с помощью боевой мощи, которую они имеют в резерве, и как быстро россияне смогут отреагировать, — сказал Каль.

Американские и украинские военные чиновники не говорят, где именно Украина будет использовать кассетные боеприпасы.

Специалист Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли считает, что Украина, вероятно, попытается использовать кассетные боеприпасы на участках фронта протяженностью около километра, куда она реже направляет войска, чтобы не подвергать свои силы риску.

Каль сказал, что США будут работать с Украиной, чтобы минимизировать риски, связанные с этим оружием. В частности, добавил, что украинское правительство заявило, что не будет использовать кассетные боеприпасы в густонаселенных городских районах и что их использование облегчит работу по разминированию после завершения войны.

Фото: US DoD

Источник : NYT

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