Катастрофа на Каховской ГЭС: Сербия предоставит гуманитарку жителям пострадавших районов

Правительство Республики Сербия выделило Украине новый транш гуманитарной помощи для преодоления последствий катастрофы на Каховской ГЭС в Херсонской области.

Пакет включает товары первой необходимости и медикаменты для жителей районов, постарадавших в результате подтопления.

Сербия также предложила временную защиту для беженецев из Херсонской области.

Кроме того, в качестве дополнительной формы поддержки Сербия организует этим летом спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Футбольной академии Динамо из Киева. Она покрывает расходы на проживание, питание, тренировки и футбольные матчи.

Президент Сербии Александар Вучич говорил ранее, что его страна пытается балансировать между Украиной и Россией.

В то же время подчеркнул, что не собирается помогать российским военным усилиям , поскольку Сербия присоединилась ко всем резолюциям ООН, которые осуждают полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Источник: РТС

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