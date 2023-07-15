Катастрофа на Каховской ГЭС: Сербия предоставит гуманитарку жителям пострадавших районов
Правительство Республики Сербия выделило Украине новый транш гуманитарной помощи для преодоления последствий катастрофы на Каховской ГЭС в Херсонской области.
Пакет включает товары первой необходимости и медикаменты для жителей районов, постарадавших в результате подтопления.
Сербия также предложила временную защиту для беженецев из Херсонской области.
Кроме того, в качестве дополнительной формы поддержки Сербия организует этим летом спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Футбольной академии Динамо из Киева. Она покрывает расходы на проживание, питание, тренировки и футбольные матчи.
Президент Сербии Александар Вучич говорил ранее, что его страна пытается балансировать между Украиной и Россией.
В то же время подчеркнул, что не собирается помогать российским военным усилиям , поскольку Сербия присоединилась ко всем резолюциям ООН, которые осуждают полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Источник: РТС
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