Ночная атака дронов на Юге и Востоке: ВСУ сбили четыре Shahed
В ночь на 15 июля россияне снова атаковали Украину ударными дронами типа Shahed с южного направления. Запустили шесть беспилотников.
Об этом сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ.
Наши военные на Юге и Востоке уничтожили четыре вражеских ударных дрона Shahed-136/131.
Кроме того, в течение суток 14 июля Силы обороны сбили 16 вражеских Шахедов, а еще три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан и Зала. Приземлили и три ударных дрона типа Ланцет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова