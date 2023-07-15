Ночная атака дронов на Юге и Востоке: ВСУ сбили четыре Shahed

В ночь на 15 июля россияне снова атаковали Украину ударными дронами типа Shahed с южного направления. Запустили шесть беспилотников.

Об этом сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ.

Наши военные на Юге и Востоке уничтожили четыре вражеских ударных дрона Shahed-136/131.

Кроме того, в течение суток 14 июля Силы обороны сбили 16 вражеских Шахедов, а еще три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан и Зала. Приземлили и три ударных дрона типа Ланцет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.