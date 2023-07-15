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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночная атака дронов на Юге и Востоке: ВСУ сбили четыре Shahed

дрон шахед Shahed
Фото: Офис генпрокурора

В ночь на 15 июля россияне снова атаковали Украину ударными дронами типа Shahed с южного направления. Запустили шесть беспилотников.

Об этом сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ.

Наши военные на Юге и Востоке уничтожили четыре вражеских ударных дрона Shahed-136/131.

Кроме того, в течение суток 14 июля Силы обороны сбили 16 вражеских Шахедов, а еще три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан и Зала. Приземлили и три ударных дрона типа Ланцет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Дрони
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