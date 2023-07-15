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Илья Нежигай, редактор ленты

В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели взрывы — Федоров

В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели взрывы — Федоров
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— В Токмаке громко. Жители сообщают о третьей серии взрывов во временно оккупированном городе, — написал он.

В Telegram-каналах российских оккупантов враг жалуется, что украинские Силы обороны регулярно атакуют их базы.

Деталей о последствиях взрыва пока нет.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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