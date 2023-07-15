В оккупированном Токмаке на Запорожье прогремели взрывы — Федоров
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
— В Токмаке громко. Жители сообщают о третьей серии взрывов во временно оккупированном городе, — написал он.
В Telegram-каналах российских оккупантов враг жалуется, что украинские Силы обороны регулярно атакуют их базы.
Деталей о последствиях взрыва пока нет.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова