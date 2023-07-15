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Марта Бондаренко, редактор ленты

За сутки в небе ВСУ уничтожили 16 дронов Shahed

За сутки в небе ВСУ уничтожили 16 дронов Shahed
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российский враг запустил по Украине 17 беспилотников иранского производства типа Shahed-136/131 и одну зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300.

Благодаря успешной боевой работе Сил обороны уничтожено 16 “шахедов”.

Кроме того, россияне нанесли 50 авиационных ударов и совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Сегодня ночью оккупанты нанесли очередной удар дронами-камикадзе Shahed-136/131 и зенитными управляемыми ракетами по Украине. Информация о последствиях уточняется.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Безпілотники, Война в Украине, Дрони
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