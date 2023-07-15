За сутки в небе ВСУ уничтожили 16 дронов Shahed
За прошедшие сутки российский враг запустил по Украине 17 беспилотников иранского производства типа Shahed-136/131 и одну зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300.
Благодаря успешной боевой работе Сил обороны уничтожено 16 “шахедов”.
Кроме того, россияне нанесли 50 авиационных ударов и совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Сегодня ночью оккупанты нанесли очередной удар дронами-камикадзе Shahed-136/131 и зенитными управляемыми ракетами по Украине. Информация о последствиях уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 507-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова