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Минфин США: Увеличение помощи Украине — это лучшее, что можно сделать для мировой экономики

джанет єллен
Фото: Getty Images

Увеличение поддержки Украины — это лучший способ помочь мировой экономике.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии.

Она подчеркнула, что прекращение войны — “это прежде всего моральный императив, но также это лучшее, что можно сделать для мировой экономики”.

По словам Йеллен, вторжение российский войск в Украину вызвало шоковые волны в экономике, вызвав резкий рост цен на продовольствие и топливо.

Также глава Минфина США напомнила, что соглашение, которое позволило возобновить экспорт украинского зерна, заканчивается в понедельник 17 июля, если Россия не согласится его продлить.

— Бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины. Помогая поддерживать работу экономики и правительства, мы предоставляем Украине необходимую поддержку, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет, — сказала министр.

Йеллен добавила, что одной из “ключевых целей” Вашингтона является “борьба с попытками России избежать наших санкций”.

Напомним, что в феврале 2023 года Джанет Йеллен осуществила визит в Киев. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Тогда же Йеллен объявила о предоставлении нашему государству транша прямой бюджетной помощи в размере $1,2 млрд.

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Минфин США: Увеличение помощи Украине — это лучшее, что можно сделать для мировой экономики

Источник: The Guardian
Война в Украине, США
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