Минфин США: Увеличение помощи Украине — это лучшее, что можно сделать для мировой экономики
Увеличение поддержки Украины — это лучший способ помочь мировой экономике.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии.
Она подчеркнула, что прекращение войны — “это прежде всего моральный императив, но также это лучшее, что можно сделать для мировой экономики”.
По словам Йеллен, вторжение российский войск в Украину вызвало шоковые волны в экономике, вызвав резкий рост цен на продовольствие и топливо.
Также глава Минфина США напомнила, что соглашение, которое позволило возобновить экспорт украинского зерна, заканчивается в понедельник 17 июля, если Россия не согласится его продлить.
— Бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины. Помогая поддерживать работу экономики и правительства, мы предоставляем Украине необходимую поддержку, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет, — сказала министр.
Йеллен добавила, что одной из “ключевых целей” Вашингтона является “борьба с попытками России избежать наших санкций”.
Напомним, что в феврале 2023 года Джанет Йеллен осуществила визит в Киев. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
Тогда же Йеллен объявила о предоставлении нашему государству транша прямой бюджетной помощи в размере $1,2 млрд.
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