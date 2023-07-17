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Валентина Чорна, редактор ленты

Мы обеспечим реальную защищенность Европы от террора РФ: Зеленский о воздушном щите над Украиной

Мы обеспечим реальную защищенность Европы от террора РФ: Зеленский о воздушном щите над Украиной
Фото: Офис президента

Когда украинский воздушный щит станет достаточно прочным — мы обеспечим реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил украинских бойцов, которые защищают государство от захватчиков, а также поблагодарил воинов Воздушных сил ВСУ за каждую сбитую российскую ракету.

— Мы уже показали, что нет таких российских ракет, которых не могли бы сбить украинцы. И когда украинский воздушный щит станет достаточно прочным — а это будет! — Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора. Безопасность нашего континента начинается здесь суверенитетом и силой Украины, — сказал президент.

Зеленский напомнил, что сегодня Украина отмечает 33-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете.

Он подчеркнул, что наше государство никогда не откажется от своего суверенитета, и каким бы ни был российский террор, украинская свобода все равно победит.

— Ежегодно Украина будет становиться только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может. Может благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей. Миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства — это их личная воля. Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев, — сказал президент.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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