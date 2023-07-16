Вопрос территорий и членства в НАТО. Экс-премьер Британии рассказал о конце войны для Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр отвечая на вопрос о том, как выглядит “эндшпиль” для Украины, ответил, что путь будет “чрезвычайно сложным”.

Об этом пишет The Guardian.

По его словам, основными вопросами являются территории, а также отношения Украины с Западом, в частности членство в ЕС и НАТО.

— Очень трудно понять, как можно найти решение, если не будет четко понятно, что Украина имеет четкий путь к членству в Европейском Союзе и четкий путь к членству в НАТО, — сказал он.

По его мнению, люди подождут и посмотрят, что произойдет после контрнаступления Сил обороны.

— Украинцы сделали чрезвычайную работу, защищая свою страну и, кстати, защищая нас, но я думаю, что все будет зависеть от того, как вы решите эти два вопроса вместе. Это будет чрезвычайно сложно, но я думаю, что когда мы подведем итоги после контрнаступления, мы должны посмотреть, был ли способ довести его до конца путем переговоров, — добавил экс-премьер.

Блейк отметил, что территории будут самым сложным вопросом, потому что “украинцы никогда не согласятся с тем, что территория, которая, с точки зрения международного сообщества, была несправедливо отобрана у них, должна остаться у России”.

Ранее в WP сообщили, что Украина получила менее 15% от того количества оборудования для разминирования, которое просила у западных партнеров накануне контрнаступления.

Источник : The Guardian

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