Украинцы очень хорошо научились различать вражеские ИПСО — Маляр

Украинское общество беспрецедентно быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны и очень хорошо научилось различать российские ИПСО.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, самый большой информационный вызов этой войны — не вражеская дезинформация, а необходимость перейти на информационный режим военного времени.

— Украина не вводила военную цензуру. Мы пошли по пути презумпции, что наше общество взрослое и будет достаточно объяснений. Год назад Минобороны разработало и передало во все областные администрации правила освещения информации военного характера. Все главы ВГА с нами на связи по этому вопросу 24/7. И результат очевиден, — говорится в сообщении.

Заместитель министра отметила, что ставка на взрослость общества была сделана правильно.

В то же время Маляр добавила, что есть люди, которые ради просмотров и лайков могут обнародовать что угодно, но “взрослое общество таких людей уже начало осуждать и не доверять им”.

— Кроме того, у нас все еще бывают единичные сливы чувствительной информации от мобилизованных военных. У нас есть случаи, когда гражданские помогают бригадам в обмен на информацию и даже в обмен на интервью определенным СМИ. Минобороны вместе с ВСУ занимается решением этого вопроса. Но единичные случаи на несколькосоттысячную армию — это неплохой результат, — резюмировала она.

Ранее СБУ разоблачила киевлянку, которая распространила видео работы ПВО во время ракетного удара по столице.

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