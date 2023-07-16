Угроза теракта на ЗАЭС остается, пока там находятся военные РФ — Юсов

Угроза совершения оккупантами теракта на Запорожской атомной станции будет оставаться до тех пор, пока там находятся российские военные.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

– К сожалению, эти важные объекты — Крымский титан и Запорожская станция находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода Титан. Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа. Говорить о том, что теракт — решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты, – сказал он.

Ранее сообщалось, что российские военные минируют объекты на территории Запорожской атомной электростанции, чтобы целенаправленно создать состояние опасности на ядерном объекте.

Из-за угрозы подрыва оккупантами ЗАЭС НАЭК Энергоатом в июне заключил договор страхования на более 5 млрд грн от ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины. Таким образом, в случае подрыва россиянами временно оккупированной Запорожской АЭС Украина сможет получить страховую компенсацию.

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