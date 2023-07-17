Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Украина
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

На полноценное возобновление движения по Крымскому мосту может уйти до 2 лет – СМИ

Кримський міст
Фото: Getty Images, Факти ICTV

Россия не сможет быстро восстановить полноценное движение по Крымскому мосту после ночного “хлопка” 17 июля. Мост соединяет территорию РФ с временно оккупированным полуостровом Крым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после поражения моста РФ может потребоваться не менее 1-2 лет, чтобы полноценно запустить движение.

Источники издания объяснили, что этот процесс технически сложный, ведь нужно установить несколько плит, восстановить опоры и провести полную проверку мостовых конструкций. И даже это не гарантирует, что дальнейшее использование Крымского моста будет безопасным.

– Если спешно и без соблюдения технологий будут восстанавливать, то могут за год где-то успеть, но мост будет крайне опасен для использования, – подчеркнули источники.

Следует отметить, что Крымский мост является ключевым путем поставки вооружения и военной техники из России на южный фронт в Украине. Поэтому его повреждение существенно усложнит логистику оккупантов, создав новые возможности для украинской армии.

А так называемый сухопутный коридор из Крыма через временно оккупированные территории Украины простреливается, а вскоре может полностью оказаться под огневым контролем ВСУ.

Что известно об инциденте на Крымском мосту

В ночь на 17 июля на Крымском мосту упали по меньшей мере два пролета. Оккупанты заявили о “чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края”.

Инцидент привел к огромным пробкам и приостановлению железнодорожного движения.

В сети опубликованы первые фото повреждений моста.

Украинские СМИ распространили информацию, что мост атаковали с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины. Однако официального подтверждения этому нет.

В Службе безопасности Украины пообещали раскрыть детали после победы в развязанной РФ полномасштабной войне.

Это уже второй инцидент на Крымском мосту с начала полномасштабной войны. Первый произошел 8 октября 2022 года: тогда в результате мощного взрыва обрушились несколько пролетов моста.

Читайте также
Лишняя конструкция: в ГУР о причинах инцидента на Крымском мосту
керченський міст

Источник: 24 канал
Война в Украине, Керченский мост, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Чрезмерно радоваться не стоит! Основу Крымского моста, железную дорогу, повреждено не было — эксперт
керченський міст
Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”
На полноценное возобновление движения по Крымскому мосту может уйти до 2 лет – СМИ
За депортацию детей и пропаганду: Великобритания ввела новые санкции против РФ
Лондон - Велика Британія
Реестр убытков Украины заработает в Гааге уже этим летом — глава делегации в ПАСЕ
На полноценное возобновление движения по Крымскому мосту может уйти до 2 лет – СМИ
Украина с интересом наблюдает: все, что известно о взрывах на Крымском мосту 17 июля
На полноценное возобновление движения по Крымскому мосту может уйти до 2 лет – СМИ
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Показатели нормы превышены в 15 раз! Как на Херсонщине очищают загрязненную воду
На полноценное возобновление движения по Крымскому мосту может уйти до 2 лет – СМИ
Обстрел Киева 24 июня: пострадавшим до сих пор не предоставили жилье и не выплатили компенсации
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента
На полноценное возобновление движения по Крымскому мосту может уйти до 2 лет – СМИ
Отдых на Шацких озерах 2023: почему стоит поехать и чем там заняться
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь