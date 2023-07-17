На полноценное возобновление движения по Крымскому мосту может уйти до 2 лет – СМИ

Россия не сможет быстро восстановить полноценное движение по Крымскому мосту после ночного “хлопка” 17 июля. Мост соединяет территорию РФ с временно оккупированным полуостровом Крым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что после поражения моста РФ может потребоваться не менее 1-2 лет, чтобы полноценно запустить движение.

Источники издания объяснили, что этот процесс технически сложный, ведь нужно установить несколько плит, восстановить опоры и провести полную проверку мостовых конструкций. И даже это не гарантирует, что дальнейшее использование Крымского моста будет безопасным.

– Если спешно и без соблюдения технологий будут восстанавливать, то могут за год где-то успеть, но мост будет крайне опасен для использования, – подчеркнули источники.

Следует отметить, что Крымский мост является ключевым путем поставки вооружения и военной техники из России на южный фронт в Украине. Поэтому его повреждение существенно усложнит логистику оккупантов, создав новые возможности для украинской армии.

А так называемый сухопутный коридор из Крыма через временно оккупированные территории Украины простреливается, а вскоре может полностью оказаться под огневым контролем ВСУ.

Что известно об инциденте на Крымском мосту

В ночь на 17 июля на Крымском мосту упали по меньшей мере два пролета. Оккупанты заявили о “чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края”.

Инцидент привел к огромным пробкам и приостановлению железнодорожного движения.

В сети опубликованы первые фото повреждений моста.

Украинские СМИ распространили информацию, что мост атаковали с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины. Однако официального подтверждения этому нет.

В Службе безопасности Украины пообещали раскрыть детали после победы в развязанной РФ полномасштабной войне.

Это уже второй инцидент на Крымском мосту с начала полномасштабной войны. Первый произошел 8 октября 2022 года: тогда в результате мощного взрыва обрушились несколько пролетов моста.

Источник : 24 канал

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