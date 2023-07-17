На восстановление и реформы: Швеция обещает выделить Украине €0,5 млрд

Правительство Швеции одобрило новую стратегию сотрудничества с Украиной в сфере восстановления и реформ на 2023-2027 годы, которая предусматривает выделение около €522 млн.

Об этом говорится на сайте шведского правительства.

Стратегия охватывает пять направлений поддержки Украины: восстановление с акцентом на критически важную инфраструктуру; “зеленый” переход и устойчивое развитие; инклюзивное экономическое развитие, предпринимательство и торговля; безопасность; права человека, демократия, верховенство права и гендерное равенство.

Отдельный упор правительство делает на сферах, где Швеция занимает лидерские позиции: “зеленый” переход, социальные вопросы и цифровая трансформация. Также подчеркивается важность привлечения бизнеса в восстановлении Украины.

— Условия для ведения бизнеса имеют решающее значение для восстановления экономики Украины. Укрепляя инвестиционный климат Украины и роль страны как торгового партнера, стратегия может способствовать развитию торговли и предпринимательства, — сказал министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.

По словам министра, поддержка Украины является одним из главных приоритетов Швеции, и нынешняя стратегия лежит в его основе.

— Мы делаем важный шаг, чтобы обеспечить надежную и долгосрочную поддержку восстановления Украины. Это укрепит устойчивость Украины и демократическое развитие, что усилит способность страны противостоять полномасштабному российскому вторжению, — добавил Форсселл.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил правительство Швеции “за настоящую солидарность с Украиной”.

Щиро вдячний @SwedishPM та уряду Швеції ???????? за схвалення Стратегії відбудови України ???????? на 2023–2027 рр. на загальну суму 522 млн євро. Інфраструктура, «зелений» розвиток, підприємництво, розмінування та підтримка демократії – ключові напрями нашого повоєнного відновлення.

Дякую,… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2023

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