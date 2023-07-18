Риски ракетных атак есть практически ежедневно: Мусиенко об “ответе” РФ за удар по Крымскому мосту

Пока идет война с Россией, риски ракетных атак, обстрелов прифронтовой территории Украины и применения дронов есть практически ежедневно. Не стоит привязываться к конкретным событиям.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал военный аналитик Александр Мусиенко, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать от россиян “ответа” за удар по Крымскому мосту.

— Есть ли вероятность того, что может быть отдан приказ на взлет стратегической авиации для нанесения ракетных ударов по территории Украины? Есть. Тем более, они выдержали определенную паузу, накапливали ракеты. Есть риски, что могут атаковать Шахедами. Ничего такого, к чему бы мы не были готовы, — сказал Мусиенко ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

Эксперт отметил, что мы живем в условиях войны и, к сожалению, РФ может атаковать территорию Украины ракетами до нашей победы.

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