В Киеве “заминировали” больницу: эвакуировали 250 пациентов и 200 работников — Кличко

В Киеве из-за сообщения о минировании больницы скорой медицинской помощи эвакуировали около 250 пациентов и более 200 человек медперсонала.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Он заверил, что полиция проверяет помещение, а на месте работают кинологи.

— Из-за сообщений о заминировании больницы скорой медицинской помощи эвакуировали почти 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Полиция проверяет помещение. Работают также кинологи, – написал городской голова на своей официальной странице в Telegram.

Напомним, что 17 июля в Голосеевском районе Киева на улице Касияна, что на Теремках, произошла коммунальная авария, из-за чего из под земли бил столб воды высотой почти в многоэтажку.

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