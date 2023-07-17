В Киеве “заминировали” больницу: эвакуировали 250 пациентов и 200 работников — Кличко
В Киеве из-за сообщения о минировании больницы скорой медицинской помощи эвакуировали около 250 пациентов и более 200 человек медперсонала.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Он заверил, что полиция проверяет помещение, а на месте работают кинологи.
— Из-за сообщений о заминировании больницы скорой медицинской помощи эвакуировали почти 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Полиция проверяет помещение. Работают также кинологи, – написал городской голова на своей официальной странице в Telegram.
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