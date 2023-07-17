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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

За время наступления ВСУ продвинулись на Юге почти на 10 км – Маляр

За время наступления ВСУ продвинулись на Юге почти на 10 км – Маляр
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины во время наступательной операции освободили более 200 квадратных км территории на Востоке и Юге. Только за прошедшую неделю освобождено почти 18 квадратных км украинской земли.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– За прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом (Восток и Юг) освобождено почти 18 кв. км. В общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км, – отметила она.

Бои на Юге

Украинские войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Макаровка, Старомайорское; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Новопокровка; Пятихатки, Грозовое). По словам Маляр, воины имели успех.

– За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии нашей обороны. Освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 кв. км, — подчеркнула замминистра.

В общей сложности за время наступления на Юге ВСУ продвинулись на 9,25 км. Освобожденная площадь составляет 179,5 кв. км.

Карта боїв

Карта: Deep State

В период с 10 по 16 июля на Таврическом направлении удалось уничтожить 134 единицы вражеской военной техники, 36 складов боеприпасов и два склада с горюче-смазочными материалами.

Среди уничтоженной техники – 6 танков, 24 ББМ, 12 беспилотников, две самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация, самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион, 5 гаубиц 2А65 Мста-Б, гаубица 2С19 Мста-С, четыре пушки Гиацинт-Б, пять БМ-21 Град, три комплекса дальнего визуального наблюдения Муром-М, четыре гаубицы Д-30, два ЗРК Бук, два ЗРК Стрела-10, четыре станции РЭБ, переносная РЛС Кредо-М, две автоматизированные станции постановки помех Р330 Житель и автомобильная техника.

В плен попали 50 российских оккупантов.

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Бои на Востоке

Украинские военные проводят наступление на Бахмутском направлении.

На прошлой неделе на южном фланге возле Бахмута Вооруженные силы Украины ежедневно продвигались вперед. Благодаря улучшению тактического положения и выравниванию линии фронта на Бахмутском направлении освобождено еще 7 кв. км территории.

В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км.

Карта боїв

Карта: Deep State

С конца прошлой недели оккупанты активно наступают на Купянском направлении. Они ищут слабые места в обороне ВСУ, проводят штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское. Цель врага – вытеснить украинские подразделения “за барьерный рубеж реки Оскол”.

– Задачи у врага две: вернуть утраченные позиции; заставить нас перебросить туда резервы с других направлений. Наши войска в обороне оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои, – уточнила Маляр.

А на Лиманском направлении штурмовые действия врага не имели успеха. Войска РФ пытались вытеснить воинов ВСУ в районе Серебрянского леса, однако безуспешно.

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За время наступления ВСУ продвинулись на Юге почти на 10 км – Маляр

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, контрнаступ, Міноборони України
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