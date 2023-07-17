За время наступления ВСУ продвинулись на Юге почти на 10 км – Маляр

Силы обороны Украины во время наступательной операции освободили более 200 квадратных км территории на Востоке и Юге. Только за прошедшую неделю освобождено почти 18 квадратных км украинской земли.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– За прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом (Восток и Юг) освобождено почти 18 кв. км. В общей сложности освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км, – отметила она.

Бои на Юге

Украинские войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях (Макаровка, Старомайорское; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Новопокровка; Пятихатки, Грозовое). По словам Маляр, воины имели успех.

– За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии нашей обороны. Освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 кв. км, — подчеркнула замминистра.

В общей сложности за время наступления на Юге ВСУ продвинулись на 9,25 км. Освобожденная площадь составляет 179,5 кв. км.

В период с 10 по 16 июля на Таврическом направлении удалось уничтожить 134 единицы вражеской военной техники, 36 складов боеприпасов и два склада с горюче-смазочными материалами.

Среди уничтоженной техники – 6 танков, 24 ББМ, 12 беспилотников, две самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация, самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион, 5 гаубиц 2А65 Мста-Б, гаубица 2С19 Мста-С, четыре пушки Гиацинт-Б, пять БМ-21 Град, три комплекса дальнего визуального наблюдения Муром-М, четыре гаубицы Д-30, два ЗРК Бук, два ЗРК Стрела-10, четыре станции РЭБ, переносная РЛС Кредо-М, две автоматизированные станции постановки помех Р330 Житель и автомобильная техника.

В плен попали 50 российских оккупантов.

Бои на Востоке

Украинские военные проводят наступление на Бахмутском направлении.

На прошлой неделе на южном фланге возле Бахмута Вооруженные силы Украины ежедневно продвигались вперед. Благодаря улучшению тактического положения и выравниванию линии фронта на Бахмутском направлении освобождено еще 7 кв. км территории.

В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км.

С конца прошлой недели оккупанты активно наступают на Купянском направлении. Они ищут слабые места в обороне ВСУ, проводят штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское. Цель врага – вытеснить украинские подразделения “за барьерный рубеж реки Оскол”.

– Задачи у врага две: вернуть утраченные позиции; заставить нас перебросить туда резервы с других направлений. Наши войска в обороне оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои, – уточнила Маляр.

А на Лиманском направлении штурмовые действия врага не имели успеха. Войска РФ пытались вытеснить воинов ВСУ в районе Серебрянского леса, однако безуспешно.

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