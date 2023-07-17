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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили уже более 238 тыс. оккупантов: потери РФ на 17 июля

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники уничтожили еще 620 российских оккупантов.

На 509-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 238 300.

Потери РФ на 17 июля 2023

  • личного состава – около 238 300 (+620),
  • танков ‒ 4 115 (+8),
  • боевых бронированных машин – 8 034 (+8),
  • артиллерийских систем – 4 504 (+23),
  • реактивных систем залпового огня – 685 (+4),
  • средств противовоздушной обороны – 428 (+3),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 310,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 828 (+8),
  • крылатых ракет ‒ 1 273,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 059 (+15),
  • специальной техники – 677 (+11).

Полномасштабная война в Украине длится уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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