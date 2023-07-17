Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили уже более 238 тыс. оккупантов: потери РФ на 17 июля
В течение суток украинские защитники уничтожили еще 620 российских оккупантов.
На 509-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 238 300.
Потери РФ на 17 июля 2023
- личного состава – около 238 300 (+620),
- танков ‒ 4 115 (+8),
- боевых бронированных машин – 8 034 (+8),
- артиллерийских систем – 4 504 (+23),
- реактивных систем залпового огня – 685 (+4),
- средств противовоздушной обороны – 428 (+3),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 310,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 828 (+8),
- крылатых ракет ‒ 1 273,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 059 (+15),
- специальной техники – 677 (+11).
Полномасштабная война в Украине длится уже 509-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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