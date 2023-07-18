На 11-й день после ракетного удара: из-под завалов дома во Львове достали живого кота

На одиннадцатый день после попадания российской ракеты в жилой дом во Львове на улице Стрыйской коммунальщики нашли под завалами живого кота.

Об этом сообщила жительница разрушенного дома и руководитель ОО Мировая ассоциация по вопросам животных Украины UPAW Оксана Кошак.

На момент удара по дому на четвертом этаже были местная жительница Ольга, ее мать, собака и два кота. Маму женщины спасти не удалось. Пса достали живым из-под завалов, а одного из котов, писали СМИ, видели возле дома, но из-за стресса животное убегало.

О еще одном пушистике не было никакой информации. Сейчас котику оказывают медпомощь.

— Это просто чудо! Сегодня, на 11-й день после попадания ракеты в наш дом, среди завалов коммунальщики нашли живого котика. И это также домашний любимец пани Оли и друг нашей ранее спасенной собачки Алисы. Счастье, что пани Оля была во дворе, сразу узнала своего Черчилля, — сообщила Кошак.

В ветклинике бесплатно взяли анализы и провели ультразвуковую диагностику. Котик обезвожен, но имеет аппетит. Он сейчас на антибиотиках и спецпитании.

Ночью 6 июля Россия ударила ракетами Калибр по Львову и области. Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что три ракеты попали по Львову. Из-под завалов разрушенного дома достали десять погибших.

Фото и источник: Оксана Кошак

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