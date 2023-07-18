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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Не пришли к коммюнике относительно войны в Украине: встреча G20 в Индии завершится без совместного заявления

Не пришли к коммюнике относительно войны в Украине: встреча G20 в Индии завершится без совместного заявления
Фото: Depositphotos

Встреча G20 в Индии снова завершится без коммюнике.

Как сообщает Reuters, страны-члены блока не смогли прийти к общему знаменателю из-за разногласий относительно войны в Украине.

Западные страны в своем большинстве — в том числе США, Великобритания, Германия и Франция — настаивали на решительном осуждении России и войны в Украине. Кроме того, они хотели, чтобы войну называли “войной”, а не “конфликтом”.

Однако против выступили Россия и Китай. В то же время принимающая страна Индия осталась нейтральной, отказалась обвинять РФ во вторжении и призывает к дипломатическому решению.

В Индии в саммите G20 видят собственные выгоды. Во время своего председательства страна надеется достичь консенсуса относительно реформирования многосторонних банков, глобального руководящего принципа по криптовалютам и ускорению урегулирование долгов уязвимых стран. Однако эти решения остаются в тени из-за российско-украинской войны.

Напомним, что в марте министры иностранных дел стран G20 во время саммита в Индии не смогли договориться по вопросам российско-украинской войны.

G20, Індія, Война в Украине, Китай, Росія
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