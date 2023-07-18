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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Ночная атака РФ на Украину: ВСУ уничтожили 38 воздушных целей

Ночная атака РФ на Украину: ВСУ уничтожили 38 воздушных целей
Фото: Факти ICTV

В ночь на вторник, 18 июля, страна-агрессор РФ в очередной раз произвела обстрел территории Украины, применив крылатые ракеты и дроны. Украинские военные уничтожили 38 воздушных целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности враг запустил с южного направления шесть крылатых ракет Калибр и 36 ударных дронов типа Shahed.

Пуски Калибров, вероятно, осуществлялись с российского фрегата Адмирал Эссен, а дронов – из района полигона Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушным силам удалось уничтожить 38 воздушных целей:

  • все шесть Калибров;
  • 31 ударный дрон Shahed-136/131;
  • один разведывательный беспилотник.

Крылатые ракеты и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены в Одесской и Николаевской областях. А остальные ударные беспилотники воины поразили в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

В течение 17 июля Вооруженные силы Украины уничтожили три ударных БпЛА типа Шахед, один дрон Ланцет и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

За текущие и минувшие сутки авиация ВСУ нанесла до 15 групповых авиационных ударов по российским оккупационным войскам.

Как известно, ночью враг выпустил несколько волн ударных беспилотников в направлении Одессы, чтобы истощить наши силы ПВО, а затем запустил шесть крылатых ракет Калибр. ВСУ сбили все ракеты, однако их обломки и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и частные дома.

А в Николаеве в результате взрывов произошел пожар на одном из объектов города.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Война в Украине, Дрони, ВСУ, Повітряні сили України, Ракетные удары России, ракетний удар
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