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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне стягивают резервы и несут потери: на Востоке продолжаются тяжелые бои

Россияне стягивают резервы и несут потери: на Востоке продолжаются тяжелые бои
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают продвижение на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Воины закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На направлениях Малая Токмачка — Новопокровка и Великая Новоселка — Урожайное украинские военные имеют успех в продвижении, закрепляются на позициях.

В то же время на Бахмутском направлении наши войска продолжают наступать севернее и южнее города Бахмут. Россияне пытаются сопротивляться, перебрасывают резервы и несут большие потери.

Ситуация на Востоке продолжает быть сложной.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине
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