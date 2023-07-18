Россияне стягивают резервы и несут потери: на Востоке продолжаются тяжелые бои
Силы обороны продолжают продвижение на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Воины закрепляются на достигнутых рубежах, продолжаются тяжелые бои.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На направлениях Малая Токмачка — Новопокровка и Великая Новоселка — Урожайное украинские военные имеют успех в продвижении, закрепляются на позициях.
В то же время на Бахмутском направлении наши войска продолжают наступать севернее и южнее города Бахмут. Россияне пытаются сопротивляться, перебрасывают резервы и несут большие потери.
Ситуация на Востоке продолжает быть сложной.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская