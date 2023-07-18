Ежедневно уничтожают оккупантов и лодки с ДРГ: Гуменюк об успехах ВСУ на левом берегу Днепра

Общая совокупность успехов Сил обороны является достаточно убедительной, хотя иногда продвижение украинских войск кажется незначительным.

Об этом заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга во вторник, 18 июля.

По ее словам, на левом берегу реки Днепр враг ежедневно несет потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

— Продвижение Сил обороны даже на несколько метров не всегда может быть провозглашено и рассматриваться как успех в тот же день. Оно требует закрепления, требует обеспечения безопасности тех, кто в этом задействован. Поэтому не каждый день военные могут сообщать такие новости. Но если все эти успехи сложить вместе, то сводка выглядит достаточно убедительно, — сказала она.

Гуменюк сообщила также о том, что ежедневно на левобережье Днепра от 20 до 90 россиян благодаря работе ВСУ “идут курсом российского военного корабля”.

Она добавила, что “туда же” украинские защитники направляют лодки, которые оккупанты отобрали у гражданских и обустроили под диверсионно-разведывательные группы.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Источник : Укринформ

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