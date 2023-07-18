США вскоре выделят Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд: что в него может войти
В ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $1,3 млрд.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
Один из чиновников сообщил, что новый пакет вооружений будет включать средства противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, взрывные дроны и боеприпасы.
США используют средства в рамках своей программы Инициатива содействия безопасности Украины (USAI).
Это позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не изымать его из запасов оружия страны.
По информации Reuters, США планируют закупить для Украины средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием VAMPIRE.
Также в новый пакет поддержки могут войти два разных типа беспилотных летательных аппаратов: дрон Phoenix Ghost производства AVEVEX, частной компании в Калифорнии, и Switchblade производства AeroVironment Inc.
Кроме этого, Украина получит значительное количество систем противодействия беспилотникам производства австралийской DroneShield Ltd, а также радары, датчики и системы анализа.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская