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США вскоре выделят Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд: что в него может войти

Пентагон
Фото: Depositphotos

В ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $1,3 млрд.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Один из чиновников сообщил, что новый пакет вооружений будет включать средства противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, взрывные дроны и боеприпасы.

США используют средства в рамках своей программы Инициатива содействия безопасности Украины (USAI).

Это позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие в промышленности, а не изымать его из запасов оружия страны.

По информации Reuters, США планируют закупить для Украины средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием VAMPIRE.

Также в новый пакет поддержки могут войти два разных типа беспилотных летательных аппаратов: дрон Phoenix Ghost производства AVEVEX, частной компании в Калифорнии, и Switchblade производства AeroVironment Inc.

Кроме этого, Украина получит значительное количество систем противодействия беспилотникам производства австралийской DroneShield Ltd, а также радары, датчики и системы анализа.

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Война в Украине, Російська агресія, США
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