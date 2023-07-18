В Воздушных силах оценили вероятность ответа РФ за взрывы на Керченском мосту
РФ может “показать свою мощь” в ответ на события, которые произошли вчера с Крымским мостом.
Такое мнение во время брифинга высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— У меня информации нет, информацию могут иметь наши спецслужбы, которые этим занимаются. Можно лишь предполагать, что “духовные скрепы” России (сработают. — Ред.). Им надо что-то собственному народу доказать, показать ту самую “мощь российскую”. Они традиционно могут это сделать, как они это всегда делают, — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ относительно слухов о возможной мести за Крымский мост со стороны РФ.
Напомним, что 17 июля стало известно о новом взрыве на незаконно возведенном Крымском мосту. Информируется, что упали по меньшей мере два пролета.
ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту, однако отмечает, что эта конструкция там лишняя, и теперь у россиян возникнут проблемы с переброской военных сил и средств.
Фото: Медиацентр Украина
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская