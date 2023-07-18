Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Воздушных силах оценили вероятность ответа РФ за взрывы на Керченском мосту

Юрій Ігнат

РФ может “показать свою мощь” в ответ на события, которые произошли вчера с Крымским мостом.

Такое мнение во время брифинга высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— У меня информации нет, информацию могут иметь наши спецслужбы, которые этим занимаются. Можно лишь предполагать, что “духовные скрепы” России (сработают. — Ред.). Им надо что-то собственному народу доказать, показать ту самую “мощь российскую”. Они традиционно могут это сделать, как они это всегда делают, — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ относительно слухов о возможной мести за Крымский мост со стороны РФ.

Напомним, что 17 июля стало известно о новом взрыве на незаконно возведенном Крымском мосту. Информируется, что упали по меньшей мере два пролета.

ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту, однако отмечает, что эта конструкция там лишняя, и теперь у россиян возникнут проблемы с переброской военных сил и средств.

Фото: Медиацентр Украина

Война в Украине, Керченский мост, Крым, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Российские ДРГ активизировались на севере, но ВСУ готовы к любым угрозам – Наев
Сергій Наєв
США сделают все, чтобы Украина получила необходимое вооружение: Остин открыл Рамштайн-14
Ллойд Остін
Спасали мужчину из-под обломков ракеты: видео первых минут после удара по Одессе
Обстріл Одеси 18 липня 2023
Включили российский рэп и пританцовывали: на Киевщине на молодую пару составили админпротоколы
В Воздушных силах оценили вероятность ответа РФ за взрывы на Керченском мосту
Европарламент призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко
В Воздушных силах оценили вероятность ответа РФ за взрывы на Керченском мосту
Видео
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (18.07.2023)
В Воздушных силах оценили вероятность ответа РФ за взрывы на Керченском мосту
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (17.07.2023)
В Воздушных силах оценили вероятность ответа РФ за взрывы на Керченском мосту
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (17.07.2023)
В Воздушных силах оценили вероятность ответа РФ за взрывы на Керченском мосту
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (17.07.2023)
В Воздушных силах оценили вероятность ответа РФ за взрывы на Керченском мосту
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь