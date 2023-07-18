Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Повреждения достаточно символичны: Гуменюк о влиянии ночной атаки РФ на работу порта Одессы

Наталія Гуменюк

Мощная атака на Одессу, которую российские войска совершили в ночь на 18 июля, критически не отразится на работе местного порта.

Об этом рассказала руководительница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире Суспільного.

Она напомнила, что враг применил как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты Калибр. По словам Гуменюк, инфраструктура порта Одессы получила повреждения во время атаки РФ, однако они не критичны.

– Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в результате боевой работы и взрывной волны во время сбития ракет и Шахедов. Поэтому повреждения, в принципе, достаточно символичны, это больше касается стекла, – отметила Гуменюк.

Она заверила, что Одесский порт, несмотря на атаку, продолжает полноценно работать.

– Все-таки на работу порта это критически не влияет, порт работает полноценно, – заявила Гуменюк.

Она также сообщила, что оккупанты снова пытались максимально запутать силы противовоздушной обороны: сначала запустили дроны-камикадзе Шахед, чтобы истощить ПВО, а затем – Калибры.

Что известно об атаке на Одессу

В ночь на 18 июля россияне совершили массированную атаку дронами и ракетами на Одессу.

Они, в частности, запустили шесть крылатых ракет Калибр. Украинские военные сбили их все, однако обломки и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры города и несколько частных домов.

В результате атаки РФ получил множественные ранения 74-летний мужчина, он госпитализирован в больницу.

Читайте также
Ночная атака РФ на Украину: ВСУ уничтожили 38 воздушных целей
Повреждения достаточно символичны: Гуменюк о влиянии ночной атаки РФ на работу порта Одессы

Фото: Украина Media Center Odesa

Источник: Суспільне
Война в Украине, Дрони, Одесса, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Украине утвердили проект по восстановлению Каховской ГЭС — Шмыгаль
Денис Шмигаль
РФ увеличила до 16 количество кораблей в Черном море: среди них ракетоносители с Калибрами
Кораблі РФ
После обиды на Россию: Иран поддержал целостность Украины и выступил за завершение войны
Хосейн Амір-Абдоллахіан
Российские ДРГ активизировались на севере, но ВСУ готовы к любым угрозам – Наев
Сергій Наєв
США сделают все, чтобы Украина получила необходимое вооружение: Остин открыл Рамштайн-14
Ллойд Остін
Видео
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
Не бурили столько даже до войны! Укргаздобыча устанавливает рекорды
Повреждения достаточно символичны: Гуменюк о влиянии ночной атаки РФ на работу порта Одессы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (18.07.2023)
Повреждения достаточно символичны: Гуменюк о влиянии ночной атаки РФ на работу порта Одессы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (17.07.2023)
Повреждения достаточно символичны: Гуменюк о влиянии ночной атаки РФ на работу порта Одессы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (17.07.2023)
Повреждения достаточно символичны: Гуменюк о влиянии ночной атаки РФ на работу порта Одессы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь