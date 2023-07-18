Повреждения достаточно символичны: Гуменюк о влиянии ночной атаки РФ на работу порта Одессы

Мощная атака на Одессу, которую российские войска совершили в ночь на 18 июля, критически не отразится на работе местного порта.

Об этом рассказала руководительница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире Суспільного.

Она напомнила, что враг применил как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты Калибр. По словам Гуменюк, инфраструктура порта Одессы получила повреждения во время атаки РФ, однако они не критичны.

– Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в результате боевой работы и взрывной волны во время сбития ракет и Шахедов. Поэтому повреждения, в принципе, достаточно символичны, это больше касается стекла, – отметила Гуменюк.

Она заверила, что Одесский порт, несмотря на атаку, продолжает полноценно работать.

– Все-таки на работу порта это критически не влияет, порт работает полноценно, – заявила Гуменюк.

Она также сообщила, что оккупанты снова пытались максимально запутать силы противовоздушной обороны: сначала запустили дроны-камикадзе Шахед, чтобы истощить ПВО, а затем – Калибры.

Что известно об атаке на Одессу

В ночь на 18 июля россияне совершили массированную атаку дронами и ракетами на Одессу.

Они, в частности, запустили шесть крылатых ракет Калибр. Украинские военные сбили их все, однако обломки и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры города и несколько частных домов.

В результате атаки РФ получил множественные ранения 74-летний мужчина, он госпитализирован в больницу.

Фото: Украина Media Center Odesa

Источник : Суспільне

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