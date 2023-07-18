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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Включили российский рэп и пританцовывали: на Киевщине на молодую пару составили админпротоколы

Включили российский рэп и пританцовывали: на Киевщине на молодую пару составили админпротоколы
Фото: Pixabay

В Боярке Киевской области на одной из улиц пара молодых людей во время прогулки включила российскую музыку. Мужчина подпевал и даже подтанцовывал рэперу из государства-агрессора.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Женщина, которая шла позади молодой пары, сделала замечание мужчине, но он начал спорить с ней. Неравнодушная гражданка сообщила об инциденте полиции.

Правоохранители Фастовского управления полиции Киевщины оперативно установили правонарушителей. На обоих составили соответствующие админпротоколы (ст. 173 КУоАП).

Напомним, что 13 июля 2023 года на территории Киева запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта, в частности музыки, книг и спектаклей на языке страны-агрессора.

Война в Украине, Киевская область, Музика, Російська агресія
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