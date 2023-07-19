Отныне офицерское звание можно получить без высшего образования — подписан закон

Отныне во время военного положения военнослужащие без специального высшего образования смогут получить офицерские звания.

Соответствующий закон №8339 подписал президент Владимир Зеленский, о чем свидетельствует сайт Верховной Рады Украины.

Закон предусматривает возможность получить младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания для лиц из состава сержантов и старшин без специального высшего образования. Условием для этого является военное положение в государстве и наличие опыта боевых действий не менее полугода.

В то же время лицо, претендующее на офицерское звание, не должно иметь непогашенных дисциплинарных взысканий.

В частности, закон на время действия военного положения позволяет принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет (ранее было до 30 лет).

Добавим, ранее, чтобы получить офицерское звание, необходимо было иметь военное образование, полученное в профильном учреждении высшего образования. Образование должно было быть не менее четырех лет на бакалавриате и полтора на магистратуре.

Другим способом было обучение в течение двух лет на военной кафедре при учреждении высшего образования, после чего выпускник мог подписать офицерский контракт с Вооруженными силами Украины.

Закон также предусматривает, что военные, которые получили звание офицера из-за своего боевого опыта, но не имеют соответствующего образования, должны в течение полугода после окончания военного положения пройти курс военной подготовки по своему направлению.

Источник : Верховная Рада

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