Зеленский собрал Ставку – обсудили морской экспорт зерна и безопасность портов
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки во вторник, 18 июля.
Как сообщил глава государства в Telegram, вопросом №1 был морской экспорт зерна и безопасность портов.
Участники Ставки заслушали доклады вице-премьера Александра Кубракова и командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы.
— Были доклады министра Клименко и главы Госспецсвязи Щиголя о борьбе с вражескими БпЛА. ГУР, СВР, СБУ — о планах противника, — сообщил президент.
Также заслушали ситуацию на поле боя от командующих Залужного, Сырского, Тарнавского. Министр Резников и командующий Силами логистики Гуляк доложили о динамике поставок снарядов.
Напомним, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать ее действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.
Вечером 17 июля во время вечернего обращения Зеленский сказал, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.
Источник: Владимир Зеленский
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская