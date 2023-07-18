Зеленский собрал Ставку – обсудили морской экспорт зерна и безопасность портов

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки во вторник, 18 июля.

Как сообщил глава государства в Telegram, вопросом №1 был морской экспорт зерна и безопасность портов.

Участники Ставки заслушали доклады вице-премьера Александра Кубракова и командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы.

— Были доклады министра Клименко и главы Госспецсвязи Щиголя о борьбе с вражескими БпЛА. ГУР, СВР, СБУ — о планах противника, — сообщил президент.

Также заслушали ситуацию на поле боя от командующих Залужного, Сырского, Тарнавского. Министр Резников и командующий Силами логистики Гуляк доложили о динамике поставок снарядов.

Напомним, 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать ее действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.

Вечером 17 июля во время вечернего обращения Зеленский сказал, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

Источник: Владимир Зеленский

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