Звук хлопка: возле Урзуфа в Донецкой области были слышны взрывы
Во вторник, 18 июля, возле временно оккупированного Урзуфа в Донецкой области прогремели взрывы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Бердянская коса трижды передает привет прилетами. Звук хлопка был слышен уже в Урзуфе, — написал он в Telegram.
По словам Андрющенко, громкие взрывы, которые по звуку напоминают прилет, были слышны неподалеку от Урзуфа в 17:04, 17:07 и 17:08.
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