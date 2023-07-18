Звук хлопка: возле Урзуфа в Донецкой области были слышны взрывы

Во вторник, 18 июля, возле временно оккупированного Урзуфа в Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Бердянская коса трижды передает привет прилетами. Звук хлопка был слышен уже в Урзуфе, — написал он в Telegram.

По словам Андрющенко, громкие взрывы, которые по звуку напоминают прилет, были слышны неподалеку от Урзуфа в 17:04, 17:07 и 17:08.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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