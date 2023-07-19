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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Контрнаступление ВСУ далеко от провала — Милли

Марк Міллі
Фото: Getty Images

Контрнаступление украинских войск “далеко от провала”, несмотря на то, что оно идет медленнее, чем предполагалось.

Об этом заявил во вторник, 18 июля, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли по итогам 14-го Рамштайна.

— Оно началось примерно пять или шесть недель назад, и различные военные игры, которые проводились заранее, предсказывали определенный уровень продвижения, и оно замедлилось. Почему? Потому что в этом и заключается разница между войной на бумаге и реальной войной, — сказал Милли на пресс-брифинге.

Он подчеркнул, что война — это “реальные люди на реальных машинах, которые занимаются разминированием реальных минных полей, и они действительно погибают”.

— Поэтому, когда это происходит, подразделения, как правило, замедляются, и это вполне оправданно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля. Это далеко не провал. С моей точки зрения, я считаю, что еще слишком рано делать такие выводы. Я думаю, что впереди еще много боевых действий, — добавил он.

Марк Милли также добавил, что Украина располагает “значительным количеством боевых сил, которые еще не задействованы” в контрнаступлении.

— Я не буду говорить, что будет происходить в будущем, потому что это будет решение Украины, где и когда они выделят свои резервы и т.д. Сейчас они сохраняют свою боевую мощь и медленно, целенаправленно и неуклонно прокладывают себе путь через все эти минные поля, — сказал он.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что официальный Вашингтон и союзники по НАТО приложат все усилия, чтобы Украина получила все необходимое для противостояния российской агрессии.

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Источник: DoD

Война в Украине, ВСУ, Марк Міллі, США
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