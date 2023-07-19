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Валентина Чорна, редактор ленты

Оккупанты массово выселяют украинцев, которые не получили паспорт РФ, из домов — Маляр

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

Россияне на временно оккупированной территории Украины пытаются искусственно увеличить количество населения с паспортами РФ для участия в так называемых выборах в сентябре этого года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Российские оккупационные администрации начали массово выселять граждан Украины из их домов и квартир под предлогом якобы задолженности за коммунальные услуги. Это прежде всего касается людей, которые не получили паспорт граждан РФ, — говорится в сообщении.

В частности, в Старобельске после выселения таким образом законных владельцев жилья туда заселяются россияне.

Также Маляр отметила, что оккупационный режим РФ запретил жителям Херсонской области, которые не имеют российских паспортов, возвращаться в свои населенные пункты, срочно оставленные в результате подрыва Каховской ГЭС.

Оккупанты заставляют граждан, пострадавших от подтопления и принудительно покинувших свои дома, переезжать в Россию или на временно захваченную территорию АР Крым.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Російська агресія
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