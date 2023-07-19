Оккупанты массово выселяют украинцев, которые не получили паспорт РФ, из домов — Маляр
Россияне на временно оккупированной территории Украины пытаются искусственно увеличить количество населения с паспортами РФ для участия в так называемых выборах в сентябре этого года.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
— Российские оккупационные администрации начали массово выселять граждан Украины из их домов и квартир под предлогом якобы задолженности за коммунальные услуги. Это прежде всего касается людей, которые не получили паспорт граждан РФ, — говорится в сообщении.
В частности, в Старобельске после выселения таким образом законных владельцев жилья туда заселяются россияне.
Также Маляр отметила, что оккупационный режим РФ запретил жителям Херсонской области, которые не имеют российских паспортов, возвращаться в свои населенные пункты, срочно оставленные в результате подрыва Каховской ГЭС.
Оккупанты заставляют граждан, пострадавших от подтопления и принудительно покинувших свои дома, переезжать в Россию или на временно захваченную территорию АР Крым.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая