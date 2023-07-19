Оккупанты обстреляли курортные районы Николаевщины: есть пострадавшие
Ночью, 19 июля российские оккупанты нанесли удары по курортному Коблеву Николаевской области. Два человека получили ранения, одного из них госпитализировали.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
– Сегодня ночью, в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской общины произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Подробная информация уточняется. Пострадало два человека, один из них госпитализирован, – написал он.
Также Ким рассказал, что за минувшие сутки оккупанты целый день обстреливали Очаков. К счастью, пострадавших нет.
– В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, – добавил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 19 июля Россия нанесла очередной массированный воздушный удар.
Оккупанты атаковали Украину с южного направления крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed-136/131.
Подробности ночной атаки и сколько целей сбили украинские Силы Противовоздушной обороны, читайте в материале Фактов ICTV.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая