Оккупанты обстреляли курортные районы Николаевщины: есть пострадавшие

Ночью, 19 июля российские оккупанты нанесли удары по курортному Коблеву Николаевской области. Два человека получили ранения, одного из них госпитализировали.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

– Сегодня ночью, в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской общины произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Подробная информация уточняется. Пострадало два человека, один из них госпитализирован, – написал он.

Также Ким рассказал, что за минувшие сутки оккупанты целый день обстреливали Очаков. К счастью, пострадавших нет.

– В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, – добавил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 19 июля Россия нанесла очередной массированный воздушный удар.

Оккупанты атаковали Украину с южного направления крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed-136/131.

Подробности ночной атаки и сколько целей сбили украинские Силы Противовоздушной обороны, читайте в материале Фактов ICTV.

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