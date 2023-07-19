Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты обстреляли курортные районы Николаевщины: есть пострадавшие

Віталій Кім
Фото: Офис президента

Ночью, 19 июля российские оккупанты нанесли удары по курортному Коблеву Николаевской области. Два человека получили ранения, одного из них госпитализировали.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

– Сегодня ночью, в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской общины произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Подробная информация уточняется. Пострадало два человека, один из них госпитализирован, – написал он.

Также Ким рассказал, что за минувшие сутки оккупанты целый день обстреливали Очаков. К счастью, пострадавших нет.

– В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, – добавил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 19 июля Россия нанесла очередной массированный воздушный удар.

Оккупанты атаковали Украину с южного направления крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed-136/131.

Подробности ночной атаки и сколько целей сбили украинские Силы Противовоздушной обороны, читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
В Херсоне после удара дрона загорелся дом культуры. Есть пострадавшая
Пожежа

Война в Украине, Віталій Кім, Николаевская область, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
С начала июля на Херсонщине усилились боевые действия — разведка Британии
зсу військові
Обстрел Одесской области ракетами Х-22, Х-59, Оникс и Шахедами: среди раненых – ребенок
Обстріл Одеської області 19 липня 2023
Десятки ракет и беспилотников по Одесчине и обстрел Киева: РФ нанесла новый удар по Украине
Оккупанты обстреляли курортные районы Николаевщины: есть пострадавшие
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 19.07.2023
Deepstate map
РФ атаковала Украину Х-22, Калибрами, Ониксами и Shahed — уничтожено 37 воздушных целей
ракетний удар по Україні
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Горькая потеря: под Бахмутом погиб декоратор-постановщик проектов телеканала СТБ
Оккупанты обстреляли курортные районы Николаевщины: есть пострадавшие
Обстрел Белополья в Сумской области: есть погибшие и раненые
Оккупанты обстреляли курортные районы Николаевщины: есть пострадавшие
Поставки оружия, путь в НАТО и восстановление Украины: наблюдательный совет YES в Украине
Оккупанты обстреляли курортные районы Николаевщины: есть пострадавшие
Не бурили столько даже до войны! Укргаздобыча устанавливает рекорды
Оккупанты обстреляли курортные районы Николаевщины: есть пострадавшие
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь