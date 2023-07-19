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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Погрешность в 600 метров абсолютно не сдерживает оккупанта. Игнат о ночной атаке

ракетні удари ракета
Фото: Минобороны

К сожалению, не все ракеты, которые враг применяет для воздушных ударов, украинские военные могут сбивать.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ночную масштабную атаку на Украину.

Крылатые ракеты Х-22, которыми этой ночью оккупанты атаковали Одесскую область, летят по баллистической траектории, они очень скоростные, поэтому нужно больше средств, чтобы именно этим ракетам противостоять, отметил Игнат.

– Это наиболее разрушительные и наиболее неточные ракеты, которые имеет враг, но это их не останавливает. Погрешность в 600 м абсолютно не сдерживает оккупанта. Бьют ими по густонаселенным пунктам, в частности по Одессе, – сказал он.

Спикер отметил, что этой ночью Одесскую область также атаковали ракетами берегового комплекса Бастион — Оникс. Они предназначены для уничтожения кораблей.

– Особенность ее такова, что она летит довольно таки низко над водной поверхностью, и этими ракетами нечасто, но атакуют Одесскую и другую область с моря. Хотя предназначены они для уничтожения кораблей, – добавил Игнат.

Он отметил, что все цели, которые было под силу уничтожить украинской ПВО, были уничтожены.

Напомним, во время ночной воздушной атаки оккупантов силам Противовоздушной обороны удалось уничтожить 37 воздушных целей, в том числе 13 из 16 Калибров, управляемую авиационную ракету Х-59, а также 23 из 32 беспилотников.

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Фото: ГУР

Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія, Юрій Ігнат
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