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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Возле Марьинки ликвидировали военкора Лучина, которому хакеры заменили дроны на секс-игрушки

михайло лучин

Украинские военные ликвидировали российского пропагандиста и z-военкора Михаила Лучина.

Журналист Денис Казанский сообщил, что военного преступника ликвидировали под Красногоровкой Марьинской общины Донецкой области.

Враг пытался атаковать шахту, но его позиции накрыла Стугна-П николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также украинские военные уничтожили российские БМП и танки.

— Он хотел завоевать Африку, но подох возле Марьинки, — написал общественный активист Сергей Стерненко, комментируя ликвидацию кремлевского военкора.

Украинцам Лучин может быть известен тем, что именно его аккаунт взломали украинские хакеры.

Он собрал $25 тыс. на нужды армии России и заказал на ресурсе AliExpress дроны. Но хакеры изменили его заказ на фаллоимитаторы. Отменить заказ пропагандист уже не мог.

Война в Украине, Донецкая область, Российская пропаганда
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