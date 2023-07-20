Возле Марьинки ликвидировали военкора Лучина, которому хакеры заменили дроны на секс-игрушки
Украинские военные ликвидировали российского пропагандиста и z-военкора Михаила Лучина.
Журналист Денис Казанский сообщил, что военного преступника ликвидировали под Красногоровкой Марьинской общины Донецкой области.
Российский оккупант Михаил Лучин, командир взвода БПЛА и автор канала «Миша на Донбассе» уничтожен под Красногоровкой.
Тот случай, когда выкладывал картинки про «кладбище укров», но остался на этом кладбище сам. pic.twitter.com/uMtD371vqy
— Денис Казанський (@den_kazansky) July 20, 2023
Враг пытался атаковать шахту, но его позиции накрыла Стугна-П николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также украинские военные уничтожили российские БМП и танки.
— Он хотел завоевать Африку, но подох возле Марьинки, — написал общественный активист Сергей Стерненко, комментируя ликвидацию кремлевского военкора.
Украинцам Лучин может быть известен тем, что именно его аккаунт взломали украинские хакеры.
Он собрал $25 тыс. на нужды армии России и заказал на ресурсе AliExpress дроны. Но хакеры изменили его заказ на фаллоимитаторы. Отменить заказ пропагандист уже не мог.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая