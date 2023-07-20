Human Rights Watch признали военным преступлением ракетный обстрел Львова

Российская Федерация нарушила законы войны, когда атаковала Львов в ночь на 6 июля, в результате чего погибли 10 человек и были ранены еще 48 человек.

К такому выводу пришли правозащитники из международной организации Human Rights Watch (HRW) в Украине.

— Российские войска применили крылатые ракеты во время нападения на Львов 6 июля и незаконно поразили большой жилой комплекс, заполненный мирными жителями, нарушая законы войны, — заявила Юлия Горбунова, старшая исследовательница HRW в Украине.

Правозащитники HRW говорят, что нападение на Львов было осуществлено управляемым боеприпасом с большой осколочно-фугасной боеголовкой.

В ту ночь Россия выпустила в сторону Украины 10 крылатых ракет Калибр, из которых семь были сбиты в воздухе, а две, вероятно, попали в военную цель, отмечают правозащитники.

По данным Львовской городской госадминистрации, взрывной волной тогда было повреждено не менее 35 зданий, в том числе кровли 18 жилых домов.

В ночь на 6 июля российская ракета попала в жилой комплекс, где проживало около 500 человек. По оценке HRW, дом находился в 270 метрах от одной военной цели и в 290 метрах от другой.

В HRW привели комментарий представителя Министерства иностранных дел РФ, который говорил, что атака 6 июля “поражала только законные военные цели”, но не указал об ударе по жилому дому и жертвах гражданских.

Правозащитники отмечают, что законами войны запрещаются преднамеренные атаки по гражданским лицам и структурам, атаки, где не различаются комбатанты и гражданские, а также удары, которые не направлены на конкретную военную цель.

В то же время в HRW подвергли критике и Украину за то, что, по словам правозащитников, украинская власть якобы размещает военные объекты среди гражданского населения.

— Украина обязана, насколько это возможно, избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них. Тем не менее, российские силы все еще должны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать гибели гражданского населения и повреждения гражданских объектов, — говорится в заявлении HRW.

Заявлению Human Rights Watch предшествовало сообщение Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которые также документируют военные преступления России, совершенные во время полномасштабного вторжения в Украину.

— БДИПЧ констатирует, что вооруженные силы Российской Федерации продолжали регулярное применение взрывного оружия широкого радиуса действия в густонаселенных районах, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения, — говорится в отчете БДИПЧ.

Бюро ОБСЕ приводит доказательства регулярного применения оккупантами взрывного оружия широкого радиуса действия в густонаселенных районах, которое привело к жертвам среди гражданского населения.

— С конца апреля 2023 года Российская Федерация усилила обстрелы гражданских объектов в жилых кварталах, особенно в столице Киеве, — говорится в отчете.

В БДИПЧ говорят, что российские атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины продолжались до марта 2023 года, а серьезные последствия для гуманитарной ситуации ощущаются до сих пор.

В ОБСЕ заявили, что украинские Вооруженные силы также наносили удары по мирным районам на оккупированных Россией территориях, “хотя и в значительно меньших масштабах”.

Фото: Сергій Крук

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