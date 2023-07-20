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Валентина Чорна, редактор ленты

В течение последнего месяца уже не работала: Сольский о приостановлении зерновой сделки

зерно
Фото: Depositphotos

Приостановление работы Черноморской зерновой инициативы не является чем-то новым для Украины. В течение последнего месяца фактически соглашение уже не работало.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

— В течение последнего месяца мы жили в условиях, когда юридически соглашение работало, а практически — нет, потому что количество кораблей было сведено к минимуму. Мы и так вывозили зерно уже по каким-то другим маршрутам, новые корабли не заходили. Бизнес понял, что шансы на продолжение под вопросом. Это не является чем-то новым, мы к этому готовы, но это для нас сложнее. То, что мы хотим восстановления коридора — это очевидно, — заявил он.

Сольский отметил, что Украина может использовать порты Хорватии для экспорта агропродукции. Однако их мощностей будет мало, поэтому нужно будет привлекать порты в других государствах.

— Это частично жизнеспособный вариант (привлечь для зерновой сделки порты Хорватии, — Ред.). Нет панацеи, ни один порт не решит всех проблем. Этот маршрут условно пойдет через Закарпатье, Венгрию. Объем — это какие-то сотни тысяч (тонн, — Ред.), а нам надо миллионы. Думаю, что на Адриатическом море можно задействовать и словенские, и итальянские порты, а также балтийские порты Литвы, Латвии, Германии, Голландии, — объяснил министр.

Напомним, 17 июля в Кремле объявили, что Россия не будет продлевать действие зернового соглашения.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН и Турции совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

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В течение последнего месяца уже не работала: Сольский о приостановлении зерновой сделки

Война в Украине, Зерно, Микола Сольський, Черноморская зерновая инициатива
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