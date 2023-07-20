Украинский персонал ЗАЭС отказывается выполнять приказ россиян по запуску блока №4 — Энергоатом

Украинский персонал Запорожской АЭС отказывается выполнять преступный приказ нелегитимного руководства станции по запуску блока №4.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК Энергоатом.

— Персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, который является прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулирования Украины (ГИЯРУ), — отмечается в сообщении.

По данным НАЭК, в течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар и выехали на подконтрольную правительству Украины территорию.

Сейчас же оперативный персонал, который завезли из России, является абсолютно некомпетентным и не имеет соответствующего опыта.

— Юрий Черничук (незаконно назначенный властями РФ “генеральный директор” ЗАЭС — Ред.) пытается выйти из сложившегося положения и привлечь к работе станции тех украинских работников, которые еще раньше отказались подписать фейковые контракты с Росатомом и которым был заблокирован доступ на станцию, — уточнили в компании.

По данным Энергоатома, украинский персонал осознает, что нарушение условий лицензии ГИЯРУ приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС.

— Призываем украинских атомщиков и в дальнейшем не выполнять преступных приказов оккупационного руководства станции! Помните, что решения нелегитимных руководителей могут привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции, — добавили в НАЭК.

Фото: Энергоатом

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