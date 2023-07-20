В Силах безопасности и обороны Украины введено почти четверть стандартов НАТО
В Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО. Это — почти четверть от общего количества.
Об этом сообщают в Минобороны.
Среди введенных стандартов:
- 174 — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса);
- 113 — инициативные.
Как отметили в Минобороны, по этому показателю Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов.
Напомним, после саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, президент Зеленский сообщил, что Украина работает над содержательным наполнением Совета Украина-НАТО, готовит заключение двусторонних договоров о гарантиях безопасности, а также готовится к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.
Украина провела ряд консультаций по формированию адаптированной Годовой национальной программы (ГНП). После саммита НАТО в Вильнюсе ГНП станет программой, по которой будет формироваться прогресс Украины относительно будущего членства в военно-политическом блоке.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая