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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Силах безопасности и обороны Украины введено почти четверть стандартов НАТО

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

В Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО. Это — почти четверть от общего количества.

Об этом сообщают в Минобороны.

Среди введенных стандартов:

  • 174 — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса);
  • 113 — инициативные.

Как отметили в Минобороны, по этому показателю Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов.

Напомним, после саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, президент Зеленский сообщил, что Украина работает над содержательным наполнением Совета Украина-НАТО, готовит заключение двусторонних договоров о гарантиях безопасности, а также готовится к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.

Украина провела ряд консультаций по формированию адаптированной Годовой национальной программы (ГНП). После саммита НАТО в Вильнюсе ГНП станет программой, по которой будет формироваться прогресс Украины относительно будущего членства в военно-политическом блоке.

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Міноборони України, Украина-НАТО
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