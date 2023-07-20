Вагнеровцы в Беларуси: в ГПСУ заверили, что их количество пока не представляет угрозы

Группы наемников российской ЧВК Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, двигаясь в сторону расположения под Осиповичами. В целом ситуация на границе полностью контролируемая, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

— Их количество пока не несет угрозы Украине, и мы хорошо понимаем, что они могут быть приобщены к учениям подразделений белорусской армии, а в дальнейшем — и к подготовке российской. Но РФ вывела свои подразделения, которые проходили до этого учения на территории Беларуси. Не исключено, что в рамках ротации через некоторое время могут быть переброшены новые, — сказал он.

По его словам, уточнить количество вагнеровцев сейчас невозможно, поскольку колонны продолжают прибывать. В то же время подчеркнул, что лагерь под Осиповичами рассчитан примерно на 8 тыс. человек.

— Сначала мы говорили о том, что количество вагнеровцев, прибывших на территорию Беларуси, оценивается в сотнях. Сейчас это количество несколько больше. Но окончательно скажем через некоторое время, — объяснил спикер ГПСУ.

Демченко добавил, что наемники едут фактически разоруженные, без тяжелой техники.

15 июля в ГПСУ сообщили, что фиксируют движения российских боевиков из ЧВК Вагнера на территорию Беларуси.

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