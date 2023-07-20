Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Разработанный для войны в условиях равнинной местности: что известно о БпЛА Phoenix Ghost
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Варварские удары по портам и уничтожение украинского зерна приведут к мировому кризису — Боррель

РФ пошкодила зернові термінали в Одесі

Выход России из зерновой сделки, а также варварские ракетные атаки на порты Одессы, которые повлекли масштабное разрушение зернохранилищ, могут привести к масштабному продовольственному кризису в мире.

Такое заявление сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выступая перед журналистами перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в четверг.

Он назвал ракетные удары по украинской портовой инфраструктуре “варварским отношением, которое будет принято во внимание Советом сегодня”.

– Они не только выходят из зернового соглашения, чтобы экспортировать зерно из Украины, но и сжигают зерно. Мы уже знаем, что это приведет к большому, огромному продовольственному кризису в мире, – сказал высокий представитель ЕС.

Он также рассказал журналистам что, представил план “обеспечения финансовой поддержки Украины в последующие годы, которая составит довольно значительную сумму в денежном эквиваленте”, который, по его надежде, будет поддержан министрами.

Напомним, в ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск. Разрушениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group.

Также ракетами были повреждены резервуары и причалы Одесского порта, а в порту Черноморск уничтожено 60 тыс. т зерна. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления этих объектов понадобится не менее года.

Читайте также
После выхода из зернового соглашения Россия будет препятствовать торговле в Черном море — разведка Британии
Варварские удары по портам и уничтожение украинского зерна приведут к мировому кризису — Боррель

Фото: Минобновление

Источник: CNN
ЕС, Жозеп Боррель, Зерно, Одесская область, Ракетные удары России, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Неприемлемо! В Румынии отреагировали на удары РФ по портам и попытки заблокировать судоходство
глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску
Россия может усилить атаки осенью, но сосредоточится на дронах — Мусиенко
Варварские удары по портам и уничтожение украинского зерна приведут к мировому кризису — Боррель
ЕС может перенести военные учения ВСУ из Европы в Украину – СМИ
Жозеп Боррель
Украина хочет видеть в зерновой сделке больше стран-участниц — посол в Турции
Варварские удары по портам и уничтожение украинского зерна приведут к мировому кризису — Боррель
Удовлетворит потребности двух эшелонов обороны: что известно о ЗРК NASAMS
NASAMS
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
Варварские удары по портам и уничтожение украинского зерна приведут к мировому кризису — Боррель
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)
Варварские удары по портам и уничтожение украинского зерна приведут к мировому кризису — Боррель
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (19.07.2023)
Варварские удары по портам и уничтожение украинского зерна приведут к мировому кризису — Боррель
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (19.07.2023)
Варварские удары по портам и уничтожение украинского зерна приведут к мировому кризису — Боррель
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь