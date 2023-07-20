Варварские удары по портам и уничтожение украинского зерна приведут к мировому кризису — Боррель

Выход России из зерновой сделки, а также варварские ракетные атаки на порты Одессы, которые повлекли масштабное разрушение зернохранилищ, могут привести к масштабному продовольственному кризису в мире.

Такое заявление сделал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выступая перед журналистами перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в четверг.

Он назвал ракетные удары по украинской портовой инфраструктуре “варварским отношением, которое будет принято во внимание Советом сегодня”.

– Они не только выходят из зернового соглашения, чтобы экспортировать зерно из Украины, но и сжигают зерно. Мы уже знаем, что это приведет к большому, огромному продовольственному кризису в мире, – сказал высокий представитель ЕС.

Он также рассказал журналистам что, представил план “обеспечения финансовой поддержки Украины в последующие годы, которая составит довольно значительную сумму в денежном эквиваленте”, который, по его надежде, будет поддержан министрами.

Напомним, в ночь на 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам портов Одесса и Черноморск. Разрушениям подверглась зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group.

Также ракетами были повреждены резервуары и причалы Одесского порта, а в порту Черноморск уничтожено 60 тыс. т зерна. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления этих объектов понадобится не менее года.

Фото: Минобновление

Источник : CNN

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