ЕС может перенести военные учения ВСУ из Европы в Украину – СМИ

Учения Вооруженных сил Украины могут постепенно переносить из Европы в Украину. С таким предложением на встрече министров иностранных дел выступил главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель.

Об этом пишет издание Sueddeutsche Zeitung.

Текущие планы подготовки ВСУ предусматривают обучение 30 тыс. украинских военнослужащих в странах ЕС. Вскоре эта цель будет достигнута, поскольку 25 тысяч уже прошли обучение или проходят сейчас. В ближайшее время необходимо будет определить новые количественные и качественные цели обучения.

Перенос учений в Украину будет возможен только тогда, когда прекратится ведение огня.

Боррель также рекомендует выделить дополнительные миллиарды на поставку вооружения и техники. Он хочет, чтобы ЕС помог обеспечить Украину современными истребителями.

Глава дипломатии Евросоюза также планирует, чтобы ЕС расширил сотрудничество с Украиной в области производства вооружений. Кроме того, можно было бы пообещать непрерывное предоставление разведывательной информацией и более широкую помощь в разминировании.

В период с 2024-го по конец 2027 года планируется ежегодно выделять 5 млрд евро на военную помощь Украине. Деньги будут идти через Европейский фонд мира, который был создан до начала войны в Украине для оказания военной поддержки странам-партнерам. Первоначально в фонд было выделено около 5 млрд евро на период 2021-2027 годов.

Но из-за нападения России на Украину этих средств оказалось очень мало. Финансовый верхний предел расходов уже увеличен примерно до 12 млрд евро. Только на помощь ВСУ было выделено около 5,6 млрд евро. По данным федерального правительства, Германия финансирует около четверти помощи.

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