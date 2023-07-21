Череватый: под Бахмутом ВСУ продвигаются не спеша, используя тактическое новаторство
Под Бахмутом Силы обороны постепенно и неустанно наступают и постепенно вытесняют врага, используя тактическое новаторство, несмотря на то, что у оккупантов есть значительные преимущества в вооружении на количестве личного состава.
Об этом в эфире национального телемарафона Единственные новости сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
– Мы максимально используем маневры, охваты. Используем разнообразные, так скажем, тактические новаторства для того, чтобы продвигаться равномерно, уверенно, но с минимальными потерями нашего личного состава, – рассказал представитель ВСУ.
Череватый заметил, что процесс контрнаступательных действий очень размеренный, постоянный, но непрерывный. Это позволяет ВСУ постепенно вытеснять оккупантов с украинской земли.
– Поэтому ежесуточно мы освобождаем сотни метров, еженедельно – километры нашей земли, дойдет время – это будут и десятки километров, – добавил военный.
Напомним, Бахмут является одним из ключевых направлений, где сейчас идут ожесточенные бои. оккупанты прилагают немало усилий, чтобы сдержать свои позиции.
По словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского город является центром сосредоточения основных направлений и дорог.
Например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. Поэтому ВСУ делают все возможное, чтобы выбить оккупанта из этого направления.
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